وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الروسى التنسيق فى سوريا

كتب أحمد عرفة

بحث وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، هاتفيا مع نظيره الروسى، سيرجى لافروف التنسيق فى سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد بينى جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكى، لويد أوستين، أنه يجب التصدى للنشاط الإيرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكى، إنه يجب صياغة سياسة فعالة ضد إيران.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكى لنظيره الإسرائيلي: ملتزمون بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري.