نجاة سائق سقط بسيارته من جسر بارتفاع 70 قدما فى ولاية ويسكونسن.. فيديو

أنقذت العناية الإلهية، سائق شاحنة صغيرة من ولاية ويسكونسن فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرض السيارة التى كان يقودها إلى السقوط من جسر يبلغ ارتفاعه 70 قدمًا بالقرب من مدينة ميلووكى، حيث تمكن السائق من الخروج من السيارة أثناء سقوطها، ونجا بأعجوبة من حادث مميت.

Absolutely wild/terrifying/incredible video of a truck hitting a snowbank and falling 70 feet onto I-94 in the Zoo Interchange. Amazingly, the truck landed right-side-up and the driver was found conscious and breathing. At last check, he was receiving treatment at the hospital. pic.twitter.com/23QOm1jiCJ