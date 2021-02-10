نجاة سائق سقط بسيارته من جسر بارتفاع 70 قدما فى ولاية ويسكونسن.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

أنقذت العناية الإلهية، سائق شاحنة صغيرة من ولاية ويسكونسن فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرض السيارة التى كان يقودها إلى السقوط من جسر يبلغ ارتفاعه 70 قدمًا بالقرب من مدينة ميلووكى، حيث تمكن السائق من الخروج من السيارة أثناء سقوطها، ونجا بأعجوبة من حادث مميت.

Absolutely wild/terrifying/incredible video of a truck hitting a snowbank and falling 70 feet onto I-94 in the Zoo Interchange. Amazingly, the truck landed right-side-up and the driver was found conscious and breathing. At last check, he was receiving treatment at the hospital. pic.twitter.com/23QOm1jiCJ — Carl Deffenbaugh (@CarlDeff) February 9, 2021

ووفقا لموقع usa24news، وقع الحادث حوالى الساعة 9:49 صباح يوم السبت الماضى، فيما أظهرت لقطات الفيديو التى التقطت من كاميرات المراقبة، اللحظة التى فقد فيها الرجل السيطرة على شاحنته على الطريق المتجه غربًا، حيث انزلقت الشاحنة الصغيرة الحمراء – المتجهة من الشرق إلى الجنوب – من المنحدر، وانقلبت ومن ثم سقطت على الشارع وسقط السائق على كومة الثلج.

من جانبه، أغلقت الشرطة طريق مقاطعة ميلووكى المنحدرات، للتحقيق فى مكان الحادث، بينما تم نقل السائق إلى المستشفى للعلاج.