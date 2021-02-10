نائب محافظ الإسماعيلية يبحث تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير 16 قرية بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسته وبحضور اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مركز القنطرة شرق وممثلى الجهات المعنية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بـــ ١٦ قرية و٣٧ تابع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الاحتياجات التي يجب توفرها لتحقيق أهداف مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لمواطنى مركز ومدينة القنطرة شرق، كما تم الاتفاق على آليات العمل والتنفيذ لضمان إنجاز الأعمال المستهدفة بشكل دقيق وفى وقت قياسى مع التأكيد على ضرورة وصول الخدمات والدعم لمستحقية.

وتشمل المبادرة تطوير 16 قرية و37 تابعا من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياة الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعى، وإنشاء مراكز شباب جديدة بجانب رفع كفاءة المراكز القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، كما تشمل المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل كلا على حسب حاجته.