نائب رئيس جامعة المنوفية يشارك باجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

المنوفية - محمد فتحى

شارك اليوم الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث الجلسة رقم 49 برئاسة الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلي للجامعات وبمشاركة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث والمنعقدة عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية.

وأشار القاصد، إلى أن المجلس ناقش ضمن جدول الأعمال تطوير منظومة الطلاب الوافدين فى اطار مبادرة "إدرس في مصر"، باعتبارها مشروع قومي وكيفية تقديم خدمات مميزة، وتكاتف كافة أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وجذبهم من خلال تيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، من إنشاء منصة ذكية تضم كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.

وأضاف القاصد، أن المجلس ناقش أيضا ضرورة التأكيد على اتباع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا فى المنشأت والتجمعات الطلابية فى الجامعات المصرية طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

كما استعرض المجلس جهود منظومة التعليم بالجامعات الحكومية للارتقاء بالتصنيف الجامعي، وأن مؤشرات ارتفاع الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية الفترة الأخيرة، خير دليل على التطور الفعلي للمنظومة التعليمية.