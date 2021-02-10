منتجع مارالاجو يصدم "ترامب" بـ"شكاوى الجيران".. شبكة أمريكية تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من الجدل أثارها مسئولي مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا التي تضم منتجع ترامب الشهير مارلاجو ، حيث قالت شبكة إية بي سي نيوز الأمريكية إن رواد المنتجع قدموا عدة شكاوي بسبب إقامة ترامب الدائمة داخل المنتجع برغم وجود بنود تنص علي ألا يقيم النزلاء أكثر من 7 أيام متتالية، بما لا يزيد علي 21 يوماً في السنة.

وعقد مجلس المدينة اجتماعاً مساء الثلاثاء بحضور محامي ترامب، الذي وصف موكله بـ"عمدة مارالاجو"، معتبراً تلك الشكاوي "نقاش سخيف"، مؤكدين أن ترامب لا يعتبراً نزيلاً، وإنما مالكا.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، لم يتخذ مجلس مدينة بالم بيتش أي إجراء بشأن هذه المسألة التي تم ‏وضعها على جدول الأعمال بسبب شكاوى الجيران من أن وجود ترامب سيضر بقيم الممتلكات ومن ‏غير الواضح ما إذا كان المجلس سيتناول القضية بشكل أكبر.‏

وقال محامي المدينة سكيب راندولف الذي مثل ترامب أيضاً إنه لا يوجد شيء في اتفاق النادي لعام 1993 مع بالم بيتش ‏يمنع ترامب من الإقامة هناك، واضاف: "هذا نقاش أعتقد أنه سخيف حقًا". ‏

جادل المحامين من كلا الجانبين بأنه نظرًا لأن ترامب موظف في ‏Mar-a-Lago‏ ، فإنه غير مشمول ‏بأحكام الاتفاقية التي تقيد الأعضاء لمدة لا تزيد عن سبعة أيام متتالية و 21 يومًا في السنة.‏

وقال فريق ترامب: "لا يوجد سبب في العالم يدعو هذه الهيئة إلى تحديد أن الرئيس السابق ترامب لا ‏ينبغي أن يقيم في النادي الذي يملكه إنه يحبه هناك."‏

واشترى ترامب منتجع مار لاجو مقابل 10 ملايين دولار في عام 1985 ، وكان القصر قد تدهور بعد ‏وفاة صاحبته في عام 1973 ، وبعد أن اشتراه ترامب ، أنفق الملايين على احياء العقار بينما كان يعيش ‏هناك بدوام جزئي.‏

لكن بحلول أوائل التسعينيات ، كان ترامب في ضائقة مالية، وانخفضت أسعار العقارات وتراجع عدد ‏من أعماله ، بما في ذلك كازينو نيو جيرسي. ,أخبر البلدة أنه لم يعد قادرًا على تحمل نفقات الصيانة ‏السنوية التي كانت تبلغ 3 ملايين دولار في ذلك الوقت ‏

ولتحويل المسكن الخاص إلى شركة مدرة للدخل ، كان عليه أن يوافق على قيود معينة ، بناءً على ‏المبادئ التوجيهية المقدمة على أنها مخالفة للصفقات من بالم بيتش ونصت هذه الصفقة على عدم ‏السماح للأعضاء بالعيش في النادي لأكثر من 21 يومًا في السنة.