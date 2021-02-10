اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:50 ص
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مقتل 19 شخصاً فى هجومين منفصلين فى نيجيريا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:00 ص
مقتل 19 شخصاً فى هجومين منفصلين فى نيجيريا الجيش النيجيرى
وكالات

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أعلنت السلطات النيجيرية مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً في هجومين على قريتين في محافظة "كادونا" شنتهما عصابات مسلحة بقريتي "كوتيمشي"و"كوجيني كاجورو"، وقال مفوض الشؤون الداخلية بمحافظة كادونا صموئيل أروان في بيان اليوم: إن عدة قرويين آخرين أصيبوا برصاص هذه الجماعات في الهجومين دون تحديد عددهم، وأضاف أن المسلحين وصلوا على متن دراجات نارية إلى قرية "كوتيمشي" حيث نهبوا عدة متاجر وقتلوا 14 شخصاً وجرحوا عدداً آخر، بحسب " واس".

الجيش النيجيرى

نيجيريا

كادونا

كوتيمشى

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