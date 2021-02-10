مدير حميات الأقصر يتلقى أول جرعة لقاح كورونا.. وبدء تلقيح طاقم المستشفى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، اليوم، الأربعاء، بدء تلقى مدير المستشفى والفرق الطبية والعاملين داخلها جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد، والمستشار محافظ الأقصر مصطفي ألهم، ووكيل وزارة الصحة دكتور طاهر أيوب.

ومع بدء تقديم جرعات اللقاحات داخل المستشفى تلقى الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد الجرعة الأولى من لقاح فيروس الكورونا، وذلك فى خطوة هامة وحاسمة في إتجاه القضاء على الوباء الخطير، كما تم بدء تلقى لقاح فيروس الكورونا لكافة أعضاء الفريق الطبى والعاملين بمستشفى الحميات وذلك تمهيداً لتطعيم جميع الأهالي بمحافظة الأقصر.

وأعرب الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، عن سعادته وفريق العمل ببداية المرحلة الأولى للتسجيل وتلقى لقاح الكورونا فى الخطوة التى تأمل إدارة المستشفى أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وإنتهاء الأزمة التى سببت شلل العالم كلة لمدة تقترب من العام، ومن جهتها سوف توالى مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد نشر كل ما يستجد عن شروط التسجيل وطريقة التسجيل وأماكن التطعيم وكل الخطوات الآخرى.

وكان قد تم تقديم لقاحات فيروس كورونا للأطقم الطبية فى مستشفى العديسات للعزل الصحى ومستشفى الحميات، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تلقى أطباء العزل مستشفى العزل الصحى بالعديسات اللقاح بعد وصوله لمركز الطعوم بالمحافظة التابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والذي تم تخصيصه وتجهيزه خلال الأيام السابقة لاستقبال اللقاح، حيث استقبلت محافظة الأقصر، الشهر الماضى، لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد وصوله لمركز الطعوم بالمحافظة التابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والذي تم تخصيصه وتجهيزه خلال الأيام السابقة لاستقبال اللقاح، حيث قال يقول الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفي الحميات بالأقصر، إنه يأتي هذا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيره الصحة والسكان، بتوفير كل سبل الحماية والدعم خاصة للأطقم الطبية، وقد شهد وصول اللقاح كل من المستشار مصطفى إلهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد كبير من الأطقم الطبية ومسؤولي مديرية الصحة بالأقصر.



بدء تلقيح كافة طاقم المستشفى



تلقيح الفرق الطبية بمستشفى الحميات



جانب من تلقى لقاحات كورونا بمستشفى الحميات



عمليات تلقيح الفرق الطبية بالمستشفى