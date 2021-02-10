محافظ مطروح يوجه بدراسة إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل بقرية سيدى شبيب

مطروح – حسن مشالي

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية سيدى شبيب بمركز الضبعة، وهي من ضمن 5 قرى بمطروح شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة ومدها بالخدمات.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد محمد فوزي رئيس مدينة الضبعة، والمهندس حسين السنينى المنسق العام للمبادرة بمطروح، والمهندس محمد الباهى، الأمين وكيل وزارة الإسكان، والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والمهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وأهالي القرية.

وتفقد محافظ مطروح، مدخل القرية بالطريق الدولى الساحلى، ووجه بتنفيذ أعمال التجميل أعمال التنجيل والتشجير وتجميل المدخل، وسرعة الانتهاء من مراجعة أعمال الإنارة وتوصيل كابلات الكهرباء بالأعمدة الجديدة ودهانها.

كما تفقد المحافظ، رصف طرق القرية بطول 5,6 كيلومتر منها نحو 2 كم بمدخل القرية للطريق الدولى و3,5 كيلو طرق داخلية بالقرية مع تركيب أعمدة إنارة وبلدورات جديدة، بالإضافة إلى دعم القرية بـ 2 محول كهرباء أحدها دعم من المحافظة والآخر من وزارة الكهرباء.

وشهد محافظ مطروح، خلال الجولة الانتهاء من إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار لأهالي القرية، بعدد 9 خزانات سعة كل منها 100 متر مكعب، وحرص على معاينة مياه الخزانات، التى أشاد بها الأهالى والتي تم إنشائها من خلال لجان بالمحافظة، بمشاركة وآراء ومقترحات أهالى القرية، لاختيار أنسب مناطق تجمع مياه الأمطار، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية، من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، ووجه المحافظ بدراسة مطلب أهالى القرية، بنقل خط غراب المياه للقرية بدلا من بحري الطريق وتشغيل خط المياه المار بالقرية.

كما تفقد محافظ مطروح، عمال رفع كفاءة الوحدة الصحية وإقامة خزان مياه سعة ٢٥ م٣ ، موجها برفع كفاءة جميع اقسام ومنشآت الوحدة الصحية من الداخل ونقل السور لتوسعة محيط الوحدة ، مع رفع كفاءة سكن الاطباء تحقيقا لاستقرارهم بما ينعكس على توفير خدمات طبية متميزة للاهالى

ووجه محافظ مطروح الوحدة المحلية بالقرية، بسرعة دراسة إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل، لأهالي القرية، به مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، للتيسير عليهم، أسوة بقرية زاوية العوامة، مع عمل مديرية الإسكان للمقايسة الفنية اللازمة والعرض عليه، كما وجه لرئيس مدينة الضبعة بتجميع كافة مطالب وإحتياجات القرية والعرض عليه.

وتفقد اللواء خالد شعيب، مركز شباب سيدى شبيب، بعد تطويره وإقامة ملعب كرة خماسى تم تنجيله صناعيا وإقامة سور وكشافات إنارة، ووجه لمديرية الشباب والرياضة، بسرعة التجهيز الفرش والأثاث، كما تفقد مركز شباب حسنبك كثانى مركز بالقرية تم تطويره ضمن مبادرة حياة كريمة، ووجه بإعادة تنجيل الملعب الخماسى، تلبية لرغبة شباب القرية، مع مراجعة تطوير أعمال الإنارة والكهرباء بالمركز.

وشهد محافظ مطروح، خلال الجولة، أعمال رفع كفاءة المدرسة الابتدائية بسيدى شبيب وإقامة 11 فصلا جديدا، بالإضافة إلى خزانات للمياه وصرف صحى، لإقامة مجمع تعليم أساسى يشمل مرحلة الحضانة والإبتدائي والإعدادي، مع استيعاب مساحة المدرسة لإقامة فصول ثانوي مستقبلا، ووجه برفع كفاءة سكن المدرسين بالمدرسة.

كما تفقد تجمع المصانع السكني التابع لقرية سيدي شبيب، بحرى الطريق الدولى مطروح الإسكندرية، موجها بدراسة إقامة مدرسة تعليم أساسي لأبناء القرية، لتخفيف مشقة العبور عبر الطريق الدولى على التلاميذ.

ووجه أهالي قرية سيدى شبيب، الشكر لرئيس الجمهورية، على مبادرته بتوفير حياة كريمة، من خلال تطوير القرى وتوفير الخدمات لها، وكذلك الشكر لمحافظ مطروح، على إهتمامه ورعايته، مع متابعته الدائمة من أجل الإرتقاء بمستوى الأعمال المنفذة وتحسينها، ودعمه بمزيد من الأعمال والإنشاءات المقترحة، لتوفير مزيد من لخدمات والحياة الكريمة لأهالى القرية.



مدخل قرية سيدي شبيب بالضبعة بعد تطويرها



محافظ مطروح يعاين مياه الأمطار بأحد خزانات قرية سيدي شبيب



محافظ مطروح يتفقد مشروعات تطوير القرى



تطوير ملاعب القرى بمطروح



رفع كفاءة مركز شباب قرية سيدي شبيب بمطروح



تطوير وانشاء ملاعب بقىي مبادرة حياة كريمة



محافظ مطروح خلال تفقد أعمال مبادرة حياة كريمة



محافظ مطروح يتفقد إحدى قرى حياة كريمة



محافظ مطروح وسط أهالي القرى المطورة في مبادرة حياة كريمة



تطوير الوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمطروح



إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار بقرى مطروح



اللواء خالد شعيب تفقد الوحدة الصجية بقرية سيدي شبيب



اللواء خالد شعيب يستمع لمطالب الاهالي



أهالي قرية سيدي شبيب يستقبلون المحافظ