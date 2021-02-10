محافظ مطروح يكشف تفاصيل تطوير قرى حياة كريمة لافتتاحها قريبا.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال تفقده قرية سيدي شبيب بالضبعة لمتابعة إنهاء أعمال تطوير قرى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، أنه كان مخصصاً في المرحة الأولى من المبادرة الرئاسية، تطوير 5 قرى، وتم الانتهاء منها بنسبة 100% وجاهزة للافتتاح، ليعود نفعها على أهالي هذه القرى، وتوفير حياة كريمة لهم، من صحة وتعليم وطرق ومياه شرب وكهرباء، وغيرها، وأنشطة رياضية، وتطوير الوحدات المحلية والخدمات الحكومية.

وكشف محافظ مطروح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء وحدة محلية، في زاوية العوامة على أعلى مستوى، وتم مطالبة وزيرة التخطيط، بعمل مركز تكنولوجي به، وتمت الموافقة على الطلب، ليكون أول مركز تكنولوجي في قرية على مستوى الجمهورية، وسيتم إرسال مندوب من الوزارة، لمعاينة المكان، ليكون مكان متطور لخدمة القرية والمناطق المحيطة به، وتخفيف الأعباء وعدم الانتقال للمركز أو المدينة للحصول على الخدمات الحكومية، وسيتم متابعة هذه التجربة وتقييمها، وفي حال نجاحها سيتم العمل على تعميمها على كل القرى.

وأضاف بأنه بدأ العمل في تطوير 6 قرى جديدة، ضمن الرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ومن المقرر أن يدخل العام المقبل، أحد المراكز بالكامل التطوير الشامل ضمن المبادرة.