اليوم السابع
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محافظ مطروح استمرار دعم تحصين الثروة الحيوانية بنصف الثمن لصغار المربيين

الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:06 ص
محافظ مطروح استمرار دعم تحصين الثروة الحيوانية بنصف الثمن لصغار المربيين تحصين - أرشيفية
مطروح حسن مشالى

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار دعم المحافظة حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بنصف الثمن لصغار المربيين وتخفيف العبء عنهم فى إطار الاهتمام برعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

صرح بذلك الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم بحملات لتحصين الثروة الحيوانية لمنع انتشار أى أمراض وبائية خاصة الحمى القلاعية والوادى المتصدع مع انطلاق تلك الحملات ،والتى بدأت من يوم 6 فبراير ولمدة 45 يوما داخل مراكز وقرى المحافظة، من الحمام شرقا والسلوم غربا وسيوة جنوبا ،مع دعم صغار المربيين بنصف ثمن  التحصينات وذلك من خلال منحة المحافظة، التى لا ترد تشجيعا  لمربى الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتخفيف العبء عنهم والوقاية من الأمراض الوبائية مع الالتزام ببرامج التحصين المختلفة حفاظا على الثروة الحيوانية كمورد اقتصادى هام لأهالى مطروح.

وأضاف مدير الطب البيطرى بمطروح أنه على المربين الراغبين في تحصين روؤس الثروة الحيوانية لديهم التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصينها خلال مدة 45 يوما.

 

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