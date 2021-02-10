محافظ سوهاج يتفقد بدء تنفيذ أعمال المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بتفقد بدء أعمال تنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بمنطقتي " أرض المحلج، وأرض الشونة " بمدينة سوهاج، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج ان المشروع يشمل إنشاء عدد 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات اسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب سوهاج، بإجمالي 1500 وحدة سكنية.

وأشاد " الفقي " بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتا إلى أنها تشعر المواطن باهتمام الدولة بكل شبر على أرض مصر، من خلال تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتوازي مع المبادرات الرئاسية الأخرى لتطوير الريف المصري، والمدن العمرانية الجديدة، وحياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا.