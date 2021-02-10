محافظ دمياط تعلن استئناف عمل القوافل العلاجية بكفور الغاب

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك تيسيرا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

انطلقت اليوم القافلة الطبية العلاجية بكفور الغاب (المرابعين) التابعة لمركز ومدينة كفر سعد والتى سيتم العمل بها حتى الغد، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية التى ستتم خلال فبراير الجاري انطلاق قافلة بقرية الكاشف بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس (18 ،17 فبراير 2021) وأخرى بقرية البراشية بمركز فارسكور يومي الأربعاء والخميس الموافقين (25 ،24 فبراير 2021) .

هذا وقد نوهت المحافظ إلى أن القوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، منوهة إلى إنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.