محافظ دمياط تؤكد أهمية دعم جهود التنمية خلال لقائها بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

دمياط _ معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء الأول مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إذ تقدمت بالتهنئة للنواب الجدد، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين، وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم..

كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة على استعداد تام لتحقيق التعاون معهم لبحث جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعى لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات.

وثمنت المحافظ، دور النواب كشريك أساسى مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموحات ومطالب الأهالى وكذا تنفيذ مشروعات تنموية وحيوية على أرض المحافظة، مؤكدة أن تحديات الفترة الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجانبين لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والمبادرات، حيث أكدت أنه سيتم عقد لقاء شهرى لتنفيذ هذه الخطة.

وفى هذا الصدد، استعرضت عوض، جهود المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق تنفيذ بعض المشروعات، وذلك لتلبية تطلعات و طموحات المواطنين وتنفيذ محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها رئيس الجمهورية منذ سنوات.



لقاء محافظ دمياط مع اعضاء مجلس النواب والشيوخ