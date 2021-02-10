محافظ بورسعيد يدعو لجنة إسكان النواب بزيارة المحافظة لمشاهدة إنجازات الدولة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاربعاء، عن دعوته للجنة الإسكان بمجلس النواب لزيارة المحافظة، وذلك لمشاهدة إنجازات الدولة من المشروعات السكنية التى تقوم بها داخل بورسعيد.

كما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، اليوم ، بإطلاق اسم الشهيد عبدالغنى الزينى على مدرسة القابوطى الإعدادية ، بمنطقة القابوطي، وذلك تكريما للشهيد وتخليداً لذكراه .

واستهل المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الواجب الوطنى المجند محمود رضا مندور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة .

ودعا المحافظ الجميع للوقوف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة و الشرطة المدنية للتصدى للإرهاب بكل صوره وأشكاله والعمل لرفعة شأن مصر.

وأضاف المحافظ، أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن فى التضحية من أجله، مؤكدا قدرة الشعب المصرى وقواته المسلحة وشرطته المدنية وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب .

وترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عادل اللمعي، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عاطف علم الدين، وعضو مجلس النواب، المحاسب حسن عمار، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكرى والاجهزة التنفيذية.

وتم التصديق على قرارات الجلسة السابقة وبدء مناقشة الموضوعات الجديدة واستعرض محافظ بورسعيد فى كلمتة مجمل المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا فى العديد من القطاعات.