محافظ بنى سويف يبحث مع لجنة تنمية قطاع الاتصال الخطوات العملية المنفذة

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعاته بلجنة تطوير قطاع الاتصال، لبحث الموقف التنفيذى لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات وتنسيقات سابقة، فيما يتعلق باستراتيجية المحافظة لتنمية قطاع الاتصالات بالمحافظة ووضع التنظيمات والسياسيات الملائمة للقطاع، لاسيما وأن بنى سويف تعد من أفضل الأنظمة الصاعدة الواعدة بقطاع الاتصالات.

حضر الاجتماع: اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، محمد جبر معاون المحافظ، المهندس محمد نصير مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات، والعميد أحمد فاروق مدير المنطقة التكنولوجية، الدكتورعلاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، شرين مدير المكتب الفنى، داليا فيض مدير المراكز التكنولوجية، لمياء العربي مدير المجالس واللجان، محمد بشير- الوحدة الاقتصادية وباقى أعضاء اللجنة.

تناول الاجتماع استعراض الخطوات التي تم تنفيذها ضمن خطة العمل في هذا القطاع، وتضمنت صدور قرار بتشكيل فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتجية برئاسة المحافظ، واستعراض شامل عن الوضع الحالي للقطاع، ومرحلة جمع البيانات وتدقيقها من خلال ورش عمل وعقد لقاءات مع ممثلى الجهات الشريكة وتوقيع مذكرات تفاهم فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل فى الفترة المقبلة والتى ستشمل تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى، والتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية بهدف إعداد كوادر رقمية متخصصة فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وتنفيذ برنامج بناء القدرات لتدريب موظفى الدولة والقطاع الخاص والطلبة والخريجين على تقنيات الذكاء الاصطناعى بجانب تنفيذ برامج التوعية المجتمعية لتوعية المواطنين بأهمية الذكاء الاصطناعى وفوائده واستفادة المواطنين على اختلاف اهتماماتهم ومجالات عملهم وتخصصاتهم.

تم الاتفاق على برامج التدريب لشركة ميكروسوفت وإعداد البروتوكول بين شركة واحات السليكون والمحافظة في مجال تنمية قطاع الاتصالات، ومناقشة إنهاء تشغيل المراكز التكنولوجية والتمهيد الافتتاح الرسمي،حيث تم الانتهاء من تطوير 6 مراكز، بالإضافة إلى إنشاء مركزين جديدين بواقع مركز تكنولوجي مركزي بديوان عام المحافظة ، ومركز تكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بتكلفة تخطت الـ 6 ملايين جنيه، بجانب مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي والذي يتم تنفيذ البنية التحتية له

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الإستراتيجية التنموية التي تعمل المحافظة على تنفيذها في هذا القطاع الحيوى، تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف وأبرزها : دراسة الوضع الحالي للقطاع وعمل الدراسات التحليلية والميدانية الشاملة لسوق خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بجانب تطوير البنية التحتية والخدمات، وتحديد الفجوات التنموية داخل القطاع، إضافة إلى إطلاق الخدمات الرقمية منن خلال نظام بيئي رقمي قائم على المعلومات والبيانات،فضلاً عن إطلاق مشروعات في مجال الاتصالات ، وتطبيق الشمول الرقمي للأشخاص الطبيعيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تطرق الاجتماع لاستعراض الخصائص والمؤشرات الهامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتي تتمثل في ضخ حزمة كبيرة من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من المنطقة التكنولوجية والجامعة التكنولوجية، والأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع التحول الرقمي ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية وإنشاء مركزين جديدين، وغيرها من المقومات المادية والبشرية والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة من حيث الموقع الجغرافي وقربها من القاهرة وشبكة الطرق وتوافر الأيدي العاملة ، بجانب 8 مناطق صناعية.