محافظ الوادى الجديد يسلم عقود مشروع"بشاير خير الوادى" لعدد من المستفيدين.. صور

وسلم المحافظ، عدد من العقود للمستفيدين من مشروع بشاير خير الوادي "بيتك.. مصنع.. غيطك "شمال مدينة الخارجة والذي يمنح المستفيد منزل مؤثث ملحق به مساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 فدان، علي أن يتم إستكمال تسليم باقي العقود للمستفيدين البالغ عددهم 200 مستفيد، كما قام بتكريم مسئول مكتب مشروعك بمركز الفرافرة تقديرا لجهودهم في تحقيق أعلي نسبة تمويل للمشروعات على مستوى المحافظة.

من ناحية أخرى ، وجه المحافظ بإستمرار متابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا و الجاهزية التامة بالمدارس والكليات إستعداداََ لإمتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك لضمان سلامة الجميع، كما شدد على تفعيل الرقابة علي ظاهرة إلقاء المخلفات بالطرق والأحياء ومصادرة السيارات المخالفة التي يتم ضبطها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وأكد الزملوط علي ضرورة تضافر الجهود في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة "لتطوير قري مركز الفرافرة البالغ عددها 25 قرية ضمن 50 مركز على مستوى الجمهورية مستهدف تطويرهم ورفع كفاءة، موجها بدعم ومتابعة جهود تنفيذ المشروع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.