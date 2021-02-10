اليوم السابع
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ويؤكد: مشروعات المنطقة توفر 30 الف فرصة عمل

محافظ الدقهلية يأمر بسرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:45 م
محافظ الدقهلية يأمر بسرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب

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التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، باللواء وليد سيف مساعد وزير التموين ووفد وزارة التموين المرافق له وذلك بحضور منال الغندور السكرتير المساعد، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، و مسئولى المساحة بالمحافظة، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والإدارية  التى يتم اتخاذها بشأن الأعمال المتعلقة بالمنطقة اللوجستية المنتظر إقامتها بطلخا بجوار رافد جمصة.

وكلف محافظ الدقهلية، السكرتير المساعد بالإشراف على أعمال لجنة التسليم لأرض المشروع لوزارة التموين اليوم دونما إبطاء أو تأخير، مؤكدا على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اليوم على ان تقوم الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة بشأن المشروع وكذا سرعة صرف التعويضات المقررة لأصحاب الأراضى بالمنطقه المذكورة، وذلك للبدء فورا فى تنفيذ أعمال المنطقة اللوجستية على أرض الواقع.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنطقة تتيح ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقته لابناء الدقهلية وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الاستثمارات فى تنفيذ مشروعات المنطقة تتم باستثمارات سعودية وستكون اضافة تنموية على أرض الدقهلية.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالعرض الشخصى لأية معوقات تواجه تنفيذ الأعمال لوضع الحل الفورى وعدم اهدار الوقت والجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة اللوجستية التى توفر خدمات متعددة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المناطق اللوجستية تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حرصا على توفير الخدمات للمواطنين وتنمية وتطوير التجارة الداخلية ودفع عجلة التنمية ودعما للاقتصاد، مضيفا أن المنطقة ستقام على مساحة 47 فدانا تقريبا وتعد نقله حضارية تنموية بنطاق محافظة الدقهلية.


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