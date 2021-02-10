محافظ الإسماعيلية يشهد تدريب فريق الإسماعيلى قبل مواجهة الاتحاد غدا.. صور

الإسماعيلية- السيد فلاح - صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية التدريب الأخير لفريق النادى الإسماعيلى قبل لقاء الاتحاد السكندرى غدا.

وخلال حضور المحافظ للتمرين طالب المحافظ من اللاعبين بضرورة المساعدة فى عودة الإسماعيلى إلى سابق عهده ورفع اسمه، كما دعا المحافظ الفريق بالتوفيق ووعد والمهندس أحمد عثمان نائب الإسماعيلية بصرف مكافأة مالية للفريق فى حالة الفوز على الاتحاد.

وأظهرت النتائج إصابة اللاعب احمد نبيل مانجا، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل، على استاد برج العرب في السابعة والنصف مساء.

وأعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وجود حالة إصابة وحيدة بكورونا في صفوف الاتحاد السكندرى، بعد موجة من الإصابات ضربت الفريق الشهر الماضي وتحديد عقب مباراة الجونة التي لم ينجو بعدها اللاعبون من الإصابات رغم اتخذا كافة الإجراءات الاحترازية.

ويغيب أيضا عن صفوف الفريق السكندري، السيد سالم لحصوله على الانذار الثالث، بالإضافة إلى غياب رزاق سيسيه لطرده فى مباراة الزمالك الأخيرة والتي خسرها الفريق بثنائية.

ومن المحتمل في ظل هذه الغيابات المؤثرة، الدفع باللاعب فوزي الحناوي فى مركز الظهير الايسر بديلا للسيد سالم فى الوقت الذي يبذل فيه صبري رحيل مجهود كبير لكسب ثقة حسام حسن، كما يفاضل العميد المدير الفني للاتحاد، بين الثنائي احمد راشد ومحمد الصباحي ليكون بديلا لغياب رزاق سيسيه.

وعقد حسام حسن محاضره للاعبين شاهد خلالها مباراة الإسماعيلي وسموحه الأخيرة التي خسر فيها الإسماعيلي بثنائية، وذلك لشرح الاخطاء التي وقع فيها لاعبو الإسماعيلي والتي ادت لخسارتهم، وكذلك نقاط القوة بالفريق لغلق مفاتيح اللعب، كما شاهد اللاعبين اجزاء من مباراة الاتحاد والزمالك، والتي خسر فيها الاتحاد بهدفين لشرح اخطاء المدفعين والمواقف الدفاعية للفريق.

يذكر أن مدافع الفريق محمود رزق يغيب عن التشكيلة الأساسية عقب الأزمة الأخيرة بإعلان اللعب رغبته فى الرحيل قبل اغلاق القيد الامر الذي ادى لازمه مع الجهاز الفني

ويدخل الفريق اليوم الأربعاء معسكر مغلق بـ20 لاعبا عقب التدريب المسائي.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم مواجهة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري فى الأسبوع الـ11 بالدوري لتقام بعد غد الخميس القادم بدلا من يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة الدوري المصري.

جاء ذلك فى أعقاب تحديد موعد مباراة الفريق مع لافيينا يوم الأحد المقبل بدور الـ32 بمسابقة كأس مصر، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء.

كما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة الجونة وكيما أسوان بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر 24 ساعة، لتقام فى الساعة الثانية والنصف عصر السبت المقبل على استاد خالد بشارة، وذلك بدلا من إقامتها الأحد المقبل على ملعب السلام، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد المصري للعبة اليوم.





محافظ-الاسماعيلية-يحضر-تدريب-النادى







محافظ-الإسماعيلية-يشهد-التدريب-لفريق-النادى-الاسماعيلى-قبل-مواجهة-الاتحاد-(1)







محافظ-الإسماعيلية-يشهد-التدريب-لفريق-النادى-الاسماعيلى-قبل-مواجهة-الاتحاد-(2)







محافظ-الإسماعيلية-يشهد-التدريب-لفريق-النادى-الاسماعيلى-قبل-مواجهة-الاتحاد-(3)



