محافظ أسيوط يعلن تشغيل فرع بنك الإسكندرية بالبدارى واستكمال إنشاء مستشفى منفلوط

أسيوط _ هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إعادة تشغيل بنك الإسكندرية بمدينة البدارى، وذلك بعد توقفه عن العمل رغم قلة أفرع البنوك بمركز ومدينة البدارى، وذلك بعد تواصله مع الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لتشغيل البنك بصورة عاجلة ابتداء من الغد الخميس لتقديم خدماته للمواطنين .

جاء ذلك عقب تلقى المحافظ لإخطار من محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، يفيد توقف العمل بفرع بنك الإسكندرية بمدينة البدارى، وعلى الفور أجرى محافظ أسيوط اتصالا تليفونيا بمحافظ البنك المركزى الدكتور طارق عامر، لسرعة حل المشكلة وتشغيل فرع البنك لخدمة لأهالى المركز .

وعلى الفور كانت الاستجابة السريعة لمحافظ البنك المركزى بإعادة تشغيل فرع البنك ابتداء من الغد الخمس لتقديم جميع خدماته للمواطنين وتسهيلا عليهم لإجراء تعاملاتهم البنكية وصرف وإيداع أموالهم ومرتباتهم .

ووجه محافظ أسيوط، الشكر للدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى، لاستجابته السريعة فضلاً عن موافقته على تقديم الدعم المالى لاستكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجى الجديد، والذى تم استكمال العمل به ليخدم أهالى مركز ومدينة منفلوط والمراكز الشمالية بالمحافظة، كما وجه الشكر لشريف لقمان مدير بنك الإسكندرية على تواصله السريع وتذليل العقبات لتشغيل فرع البنك بمركز البدارى .

وأكد المحافظ، تواصله المستمر مع المواطنين وتفعيل التواصل الجماهيري، بالإضافة إلى جولاته الميدانية بالقرى والنجوع لمقابلة الأهالى والاستماع إلى طلباتهم وحل مشاكلهم ومتابعة سير العمل بالخدمات والمرافق والمشروعات الجارى تنفيذها، مشيرا إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز فضلا عن مشروعات القطاع الصحى ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة .

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن عقد لقاءات دورية مع المواطنين بصفة أسبوعية بديوان عام المحافظة كل يوم اثنين فصلا عن عقد لقاء مع ذوى الهمم كل يوم أربعاء لمناقشة شكواهم وطلباتهم بالإضافة إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.