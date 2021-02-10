محافظة الإسكندرية: لا يوجد خطورة داهمة بعقار سيدى بشر وجار الترميم

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا مساء اليوم، أشارت فيه إلى تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بلاغ يفيد بوجود بحدوث ميل للعقار الكائن فى سيدى بشر قبلى شارع العاشر من رمضان نطاق حى المنتزة أول.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزة أول، أن بعد المعاينة الفورية للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى، تبين عدم وجود أى ميل بالعقار، إلا أنه يوجد به بعض الشروخات فيما يعرف بحالة "تمدد فاصل" بين العقار والعقار المجاور له.

وأكدت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى أشارت إلى أنه لا يوجد خطورة داهمة بالعقار، وأوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار، لافتا إلى أنه بدءا من الغد سيتم إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا على سلامة الحالة الإنشائية للعقار.