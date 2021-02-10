مجلس التعاون الخليجى: محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها جريمة حرب

كتب أحمد عرفة

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها السعودى جريمة حرب، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مجلس التعاون الخليجي: الاعتداء على مطار أبها يتطلب محاسبة الإرهابيين.

وتابع مجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تقف مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات.

وفى وقت سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين.

وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وشدد التحالف العربى، على أهمية سيتم محاسبة ميليشيات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.