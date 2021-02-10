ويعتبر هذا أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 1998 عندما فقدت البلاد 28ر1 مليون وظيفة في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.

وبالنسبة لعام 2020 الماضي بأكمله، أفاد مكتب الإحصاء الكوري أن الدولة فقدت أكثر عدد من الوظائف منذ عام 1998.



وارتفع معدل البطالة في البلاد 6ر1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 7ر5% في الشهر الماضي. وسجل معدل البطالة في يناير أعلى مستوى قياسي منذ عام 1999.