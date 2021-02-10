كبير مستشارى ترامب السابق: دونالد فى حالة مزاجية رائعة حول موقفه من المحاكمة

كتبت رباب فتحى

قال كبير مستشارى الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب جيسون ميللر على قناة فوكس نيوز، إن ترامب كان فى حالة مزاجية رائعة بشأن موقفه من المحاكمة.

وتابع ميلر عن الفريق القانوني لترامب: "كان الرئيس فى مزاج رائع، فأولاً وقبل كل شىء إنه فى بالم بيتش لكن بخلاف ذلك كانت هناك محادثة سريعة معه لأنه كان على الانضمام إلى قناة فوكس نيوز.

ويذكر أن ميلر نشر تغريدات على الهواء مباشرة بشأن المساءلة، مقللا من أهمية ما يقولون إنه دليلا على أن ترامب حرض على العنف في مبنى الكابيتول.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية، قالت إن ترامب انتابته حالة من الغضب وعدم الرضا من أداء فريقه القانوني في جلسة محاكمته أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسة التي امتدت حتي الساعات الأولي من صباح الأربعاء، والتي اقتصرت علي البت في قانونية عزل ترامب بعد انتهاء ولايته بالفعل.

وأصيب دفاع ترامب بحالة من الارتباك، بعدما تم عرض مقطع فيديو من ليلة اقتحام الكونجرس من قبل أنصار الرئيس السابق، وما تلا ذلك من مصادمات مع الأمن خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين.

وقالت مصادر للشبكة، إن ترامب كان يصرخ أثناء متابعته للجلسة، بشأن أداء محاميه بروس كاستور، يوم الثلاثاء ، ولا سيما فيما يتعلق بالملاحظات الافتتاحية.