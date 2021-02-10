غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملات تفتيشية على مراكز بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، وأسفرت عن رفع 131 حالة إشغال بنطاق شوارع (الأتوبيس - الشاذلى - فلاقة- المستشفى- مشتل كرم- العبارة) بمركز ومدينة دمنهور.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بكوم حمادة، إزالة 44 فرش ثابت ومتحرك بمركز ومدينة الوحم، وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية ورفع 35 حالة إشغال بحوش عيسى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.