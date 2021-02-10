اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:40 م
خالد صلاح
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عربات التوك توك ووسائل نقل السياح تقف ساكنة فى تايلاند بسبب كورونا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:33 م
عربات التوك توك ووسائل نقل السياح تقف ساكنة فى تايلاند بسبب كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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تقف المئات من عربات التوك توك والحافلات السياحية التي غطتها الأتربة وخيوط العنكبوت في ساحات الانتظار فيما رست القوارب ساكنة على الساحل في أنحاء العاصمة التايلاندية بانكوك مع تراجع الطلب عليها بفعل جائحة كورونا وقلة عدد السائحين الأجانب.

وتبدأ احتفالات العام القمري الجديد يوم الجمعة، وهي فترة تشهد عادة زيادة في إنفاق التايلانديين وتدفقا للزائرين من الصين وبقية أنحاء آسيا.

لكن الجائحة قلبت أحوال شركات النقل التايلاندية رأسا على عقب حيث جعلت الكثير من السائقين والملاك يكافحون لتغطية نفقاتهم، فيما تنبأ مسح بأن الإنفاق في عطلة العام القمري الجديد سيشهد أكبر تراجع في 13 عاما.

وقال كرايساك كولكياتبراسرت وهو مالك ساحة انتظار "عربات التوك توك تلك متوقفة منذ عام...يمكنك رؤيتها جميعا مغطاة بالغبار".

وفي الوقت الراهن، يؤجر كولكياتبراسرت أقل من عشر عربات يوميا، مقارنة مع أكثر من مئة في الماضي وذلك على الرغم من أنه خفّض الإيجارات.

وأضاف "سأتابع الوضع عاما آخر، إذا لم يتحسن الحال سأضطر للإغلاق".

وفي ساحة انتظار أخرى في بانكوك، توقفت الحافلات السياحية في صفوف طويلة وكانت خالية من ركابها السائحين.

وقال واسوتشت سوفونساتين، رئيس اتحاد مشغلي وسائل النقل في تايلاند إن نحو عشرة بالمئة فقط من 40 ألف حافلة سياحية في تايلاند لا تزال في الخدمة.

وينطبق هذا الأمر على الكثير من القوارب والعبّارات السياحية.

وسجلت تايلاند 23903 إصابات بفيرو

 


تايلاند

كورونا

بانكوك

التوك توك

احتفالات العام القمري

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