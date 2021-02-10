ضبط سلع تموينية مدعمة ودقيق بلدى داخل مخبز سياحى بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 600 كيلو سكر تمويني مدعم، قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط صاحب محل لبيع البقالة التموينية لتصرفه فى بيع المقررات التموينية المنصرفة للمحل.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التموينية لمكافحة جشع التجار والمتلاعبين بالدعم العام والوقوف علي مدي وصول الدعم لمستحقيه، قادها أشرف شرف مفتش الرقابة التموينية، وعمرو مقلد مفتش تموين بالمديرية، وتم المرور على محلات البقالة التموينية بالمحلة، وتم ضبط محل بقالة تموينية لوجود زيادة فى المقررات التموينية المنصرفة بإجمالي 4869 جنيها، بزيادة قدرها 600 كيلو سكر تمويني، وتم تحرير محضر رقم 1568 جنح ثان المحلة.

كما تم ضبط طن سكر و3 كراتين زيت طعام مدعم بغرض الاستيلاء على أموال الدعم وتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم تحرير محضر رقم 1569 لسنة 2021 جنح ثان المحلة.

كما تشكلت حملة أخرى ضمت أشرف شحاتة كبير مفتشين بالمديرية والسيد الحوالة محمد الخولي بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتم ضبط 4 أجولة دقيق مدعم على عربة كارو وفر صاحبها هاربا كما تم ضبط 2 شيكارة دقيق مدعم لدى مخبز سياحي بناحية ثان المحلة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.