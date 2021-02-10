شبورة متوسطة بطريق الزقازيق القاهرة.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع "بثا مباشرا" عن حالة الطقس، وموقف الشبورة المائية والسيولة المرورية وحالة الطرق، إذ شهد طريق الزقازيق القاهرة سيولة مرورية، مع وجود شبورة مائية متوسطة بالطرق المؤدية إلى المحافظات المختلفة.





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.