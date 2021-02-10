اليوم السابع
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سفيرا الأردن والبحرين يبحثان التعاون الثنائى والملفات الإقليمية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:50 م
سفيرا الأردن والبحرين يبحثان التعاون الثنائى والملفات الإقليمية السفير الأردنى يلتقى نظيره البحرينى
كتب مصطفى عنبر

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التقى أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم،الأربعاء، سفير مملكة البحرين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، حيث تبادلا الطرفين وجهات النظر في إطار تنسيق مواقف البلدين الشقيقين حيال التعاون الثنائي والملفات الإقليمية.

وافق العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، في 1 ديسمبر 2020، على قرار مجلس الوزراء الأردنى، بتعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة سفيرًا للأردن في جمهورية مصر العربية ومندوبا للمملكة لدى جامعة الدول العربية.

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز وسفيرا للأردن في موسكو وتركيا، إضافة لخدمته الطويلة كمدير للاعلام ومستشار لجلالة الملك في الديوان الملكي.

 

 

 

 

 


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سفير البحرين

امجد العضايلة

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