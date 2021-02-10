وقال لوجونوف: "حتى الآن، تم إنتاج ما يقرب من 7 ملايين جرعة من اللقاح وإدخالها في التداول المدني، وتشير التقديرات إلى أنه سيتم إدخال حوالي مليون جرعة إضافية بحلول نهاية الشهر.. وفي الشهر المقبل، من المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية في جميع المواقع الأربعة للإنتاج إلى حوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأضاف: "وفقًا للسيناريو المتفائل، يمكن إجراء الجزء الرئيسي من تطعيم للسكان بحلول منتصف الصيف، بحيث يتم الوصول إلى معدل 70% من الطبقة المناعية، وهي حالة تسمح بوقف العملية الوبائية، ووفقًا للسيناريوهات المتشائمة، سيتم الانتهاء منها (حملة التطعيم) بحلول بداية الخريف".

وبدأت في روسيا، في الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.