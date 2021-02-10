دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح باب أبوابه للزائرين الجمعة المقبل

كتب مايكل فارس

أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، في بيان اليوم، فتح أبواب الدير للزيارة بدءًا من الجمعة المقبل، طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 صباحًا حتى 6 مساءً على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحًا (بعد التسبحة مباشرة) دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وقال الأنبا يسطس رئيس الدير في البيان: "برجاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن المجيء للدير للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية باي شكل من الأشكال، وعلى ابن الطاعة تحل البركة، نصلي دائمًا من أجل سلامة الكنيسة والوطن والعالم اجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه".

وكان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، قد احتفل بعيد مؤسسه "الأنبا أنطونيوس"، فى يناير الماضى، كما أعلن اعتذاره عن استقبال الزيارات خلال الاحتفال، وقال الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر فى بيان آنذاك:" يعتذر دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عن استقبال الآباء الكهنة والآباء الرهبان والزائرين في عشية وعيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس مع استثناء آباء دير القديس الأنبا بولا أول السواح كما هي العادة بين الديرين)، وذلك اليوم الجمعة مع استمرار غلق الدير لحين إشعار آخر حرصًا على سلامة الجميع وعملاً بالاحترازات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.