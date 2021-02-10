حمدوك بعد أداء حكومته الجديدة القسم: مكلفون بإخراج السودان من تحديات معقدة

كتب أحمد عرفة

قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى بعد أداء حكومته الجديدة القسم: مكلفون بإخراج السودان من تحديات معقدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف عبد الله حمدوك أن الحكومة الجديدة تشكل أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان.

وفى وقت سابق، هنأ فولكر بيرتس، المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ومجلس السيادة، على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للوزراء الجدد النجاح في "التزامهم المُشترك بوضع السودان في مساره نحو الانتقال السياسي والسلام والتنمية الاقتصادية".

وقال بيرتس، في بيان صحفي، إن إدراج الشركاء في اتفاقية جوبا للسلام يُعتبر معلما هاما في الانتقال السياسي وخطوة إلى الأمام نحو تحقيق سلام ملموس وشامل، ورحب بالتزام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وجميع الشركاء في المرحلة الانتقالية، بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي شامل، مع تمثيل هادف للنساء على النحو الوارد في الإعلان الدستوري..