جامعة دمياط تستعد لاستقبال أبنائها بالفصل الدراسى الثانى .. صور

دمياط _ معتز الشربينى

وجه الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، كافة الشركات القائمة بأعمال الإنشاءات بزيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري العمل بها، وخاصة خلال فترة توقف الدراسة الأسابيع الماضية، وبناءً عليه إتخذت الشركات العديد من الإجراءات المكثفة وزيادة العمالة عن معدلاتها لإنجاز الأعمال المختلفة بالمشروعات الموكلة إليهم.

وتم تهيئة كافة الإنشاءات بالجامعة لإستقبال أبنائها وبناتها طلاب وطالبات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه خلال أيام، مشددا على إتخاذ الإجراءات الإحترازية فى كافة المواقع .

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالتوفيق الفترة المقبلة ولأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة بالتوفيق والسداد في امتحانات الفصل الدراسي الأول.



إستعدادات جامعة دمياط لإستقبال الطلاب (1)



إستعدادات جامعة دمياط لإستقبال الطلاب (2)



إستعدادات جامعة دمياط لإستقبال الطلاب (3)