اليوم السابع
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جامعة القناة تكرم طالبة التجارة الفائزة بالمركز الأول بمسابقة الرسم.. صور

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:42 م
جامعة القناة تكرم طالبة التجارة الفائزة بالمركز الأول بمسابقة الرسم.. صور جامعة القناة تُكرم طالبة التجارة الفائزة بمسابقة الرسم بجوت تالنت
الإسماعيلية - السيد فلاح

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إستقبل اليوم الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الطالبة مريم عصام بالفرقة الثانية بكلية التجارة والفائزة بالمركز الأول بمسابقة الرسم "جامعة جوت تالنت"، والتى تعد أول مسابقة تجمع المواهب الطلابية بكليات الجامعة عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لتداعيات مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19.

جاء ذلك دعمًا من جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، بضرورة تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم من خلال المشاركة بالأنشطة الطلابية والمسابقات التى تنظمها الجامعة لاكتشاف المواهب، مؤكدًا أن الجامعة مليئة بالمواهب الشابة التى تستطيع رفع إسمها عاليًا في كافة المحافل.

 

جامعة القناة تُكرم طالبة التجارة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الرسم بجوت تالنت (1)
جامعة القناة تُكرم طالبة التجارة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الرسم بجوت تالنت (1)

 

جامعة القناة تُكرم طالبة التجارة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الرسم بجوت تالنت (2)
جامعة القناة تُكرم طالبة التجارة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الرسم بجوت تالنت (2)

 

جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم (2)

 

جانب من التكريم (3)
جانب من التكريم (3)

 

جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم (1)

 

 


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