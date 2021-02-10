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جارديان: ملايين اليابانيين معرضون لعدم الحصول على لقاح فايزر بسبب "السرنجات"

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:21 م
جارديان: ملايين اليابانيين معرضون لعدم الحصول على لقاح فايزر بسبب "السرنجات" لقاح فايزر
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ملايين الأشخاص في اليابان لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر كما هو مخطط بسبب نقص الحقن المتخصصة لسحب آخر جرعة متبقية فى زجاجات اللقاح والتى تحمل 6 جرعات، الأمر الذى يمكنه أن يحبط برنامج التطعيم في البلاد، حيث سيقل عدد الحاصلين على اللقاح.

 

ووفقًا لوزير الصحة نوريهيسا تامورا ، الحقن المستخدمة في اليابان غير قادرة على استخراج الجرعة السادسة والأخيرة من كل قنينة تصنعها شركة الأدوية الأمريكية.

 

وحصلت اليابان على 144 مليون حقنة من لقاح فايزر - تكفي لـ 72 مليون شخص - على افتراض أن كل قنينة تحتوي على ست جرعات.

 

وفقًا لشركة فايزر ، يحتاج كل مستلم لجرعتين ، تفصل بينهما ثلاثة أسابيع ، لزيادة مستوى الحماية.

 

لكن النقص في الحقن المتخصصة التي تحتوي على مكابس ضيقة يمكنها إخراج أي لقاح متبقي - يعني أنه سيتعين على القائمين بالتطعيم في اليابان استخدام حقن قياسية بشكل أساسي قادرة على استخراج خمس جرعات فقط لكل زجاجة ، أو ما يكفي لـ 60 مليون اشخاص.

 

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن تامورا قوله إن "الحقن المستخدمة في اليابان يمكنها فقط سحب خمس جرعات". "سوف نستخدم جميع الحقن التي لدينا والتي يمكنها سحب ست جرعات ، لكنها بالطبع لن تكون كافية حيث يتم إعطاء المزيد من الجرعات."

 

تطلب الحكومة من مصنعي المعدات الطبية زيادة إنتاج الحقن المتخصصة.

 

 


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