توقيع خمس بروتوكولات تعاون فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار مع الجمعيات الأهلية

سوهاج محمود مقبول

وقع اليوم محمد الدالى، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، وبحضور المهندس لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا وإدارة التضامن الإجتماع ى بالبلينا خمس بروتوكولات تعاون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار مع عدد من الجمعيات.

جاء التوقيع إتساقا مع السياسة العامة للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية بالمحافظة لما لهذه الجهود من أثر إيجابي في العديد من قضايا التنمية وعلى الأخص القضية السكانية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً برفع معدلات الوعى.

ويستهدف هذه البروتوكولات تعليم المواطنين الأميين وبخاصة مستفيدى برنامج تكافل وكرامة وذلك في نطاق عمل كل جمعية ويتضمن البروتوكول تقديم الهيئة العامة لتعليم الكبار لصور عديدة من الدعم الفني لفصول محو الأمية المقرر فتحها من خلال هذه البروتوكولات فضلاً عما تقدمه من حوافز مادية للمعلمين والجهات الشريكة وذلك لتحقيق معدلات أداء متميزة.