توصيل الكهرباء لقرية النصر بسفاجا ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

البحر الأحمر عماد عرفة

قالت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك قرية واحدة بمدينة سفاجا تدخل ضمن مراحل مبادرة حياة كريمة بالمدينة وهى قرية النصر الواقعة جنوب المدينة باتجاه محافظة قنا، حيث أن تلك القرية كانت تعانى كثيرا من الخدمات الأساسية والعامة منها أنها كانت تعمل أغلب المنازل بها بمولدات كهرباء .

وأضافت رئيس مدينة سفاجا فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من توصيل الكهرباء للقرية وقريبا سيتم توصيلها من خلال التيار الكهربائى وإلغاء نظام مولدات الكهرباء لتكون ضمن الشبكة الموحدة التى تعمل عليها مدينة سفاجا.

وأكدت أن قرية النصر التى تقع على طريق سفاجا قنا بالكيلو 85، والتى تم إنشائها عام 1982 سيتم تطويرها بالكامل ضمن مبادرة الرئيس ومن خلال اجتماع سابق تم حصر ما تحتاجه القرية حيث سيتم إقامة استراحات للمعلمين بالقرية وإنشاء ملعب خماسى وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 8 كيلو متر وعمل مظلات على مداخل القرية .

وأوضحت المغربى، كذلك إنشاء بوابة رئيسية للقرية وإنشاء 60 وحدة توطين وتوفير 50 عمود إنارة بمشتملاتها وإحلال وتجديد خزان المياه للقرية سعة 500 طن وإحلال وتجديد مبنى الوحدة القروية وإنشاء مشغل للفتيات لتنمية مهارات الحرف اليدوية وحماية "تدبيش" سور المدرسة بالقرية من اخطار السيول وإنشاء مخبز بالقرية.

وأكدت هند المغربى، أنه جار العمل حاليا بجميع الاحتياجات بالقرية وخاصة تجديد خزان المياه والكهرباء والشبكة الداخلية للقرية من حيث الطرق والملاعب وغيرها، وقاربت شركة المياه من تنفيذ شبكة مياه، وإنشاء خزان مياه بسعة 500 طن، وعدد من وحدات التوطين، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشبكة الداخلية للكهرباء.

كان قد قال جابر عبد الظاهر شيخ قرية النصر فى تصريحات صحفية له، إن توصيل التيار الكهربائى المستمر إلى قرية النصر، سيحدث طفرة تنموية شاملة، ستؤدى إلى ترشيد الإنفاق على شراء مولدات الكهرباء، فضلا عن ترشيد استهلاك الوقود والزيوت، وتخفيض نفقات إصلاح المولدات التى تمثل عبئا على المواطنين.

وأضاف شيخ القرية، أن قريتهم ظلت سنوات طوال تعانى من نقص فى الخدمات كافة، إلا أنها فى عهد الرئيس السيسى وجدت التنمية طريقا إليها، مضيفا أن بالفعل تم البدأ فى أعمال التطوير ببعض المرافق.

من جانب آخر أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن تم إطلاق مبادرة ضمن مبادرة حياة كريمة تحت مسمى الريف المصرى لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف عن كاهلهم، وبالتنسيق مع مديرية التموين.

أوضحت رئيس المدينة، أن المبادرة تهدف إلى بيع الخضراوات والفاكهة والمواد التموينية بأسعار مخفضة، سوف يتم تمركز سيارات المبادرة فى ثلاث مناطق بالتناوب بينهم منطقة الاشغال وسفاجا البلد وشارع الاستاد.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"

وأضافت المغربى، أن تلك المبادرات تهدف إلى حماية المستهلك من جشع التجار وتوفير كافة أنواع المواد التموينية للمواطنين لمواجهة الغلاء.



