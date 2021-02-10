اليوم السابع
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"تعليم بنى سويف": مراجعة تجهيزات البنية التكنولوجية بمدارس التعليم الثانوى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:12 م
"تعليم بنى سويف": مراجعة تجهيزات البنية التكنولوجية بمدارس التعليم الثانوى وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف
بنى سويف _ هانى فتحى

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عقدت اليوم سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا online عبر تطبيق webex مع مديري الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية، وذلك لمناقشة آليات وإجراءات مراجعة بيانات البنية التكنولوجية وتجهيزات مدارس التعليم الثانوى.

وأشارت وكيل الوزارة فى بيان لها، أن قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة قد أتاح تطبيقا خاصا لمديري مراكز التطوير التكنولوجي لمتابعة وتسجيل وتدقيق ما تم تسجيله من وحدات المعلومات بالمدارس الثانوية فيما يخص مشروع البنية التكنولوجية.

وشددت وكيل الوزارة على سرعة انتهاء المدارس من تسجيل وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيزات البنية التكنولوجية بالمدارس والبيانات الخاصة بالمباني المدرسية مع مراعاة تسجيل عدد الحجرات الدراسية بالمدارس الثانوية وتسجيل الحالة من حيث الدقة وعدد المكونات والمدارس التي صدر لها قرار صيانة شاملة أو ملحقة مع مدارس إعدادية.


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