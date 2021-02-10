"تعليم المنوفية" تعلن موعد عقد مقابلات للمعلمين المرشحين للعمل كمسئول توكاتسو

المنوفية - محمد فتحى

أعلن أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، أن وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم حددت موعد عقد المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل كمسئول توكاتسو بالمديريات التعليمية، وذلك خلال الفترة من 15 فبراير حتى 17 فبراير الجارى.

وأكد مدير المديرية، أنه تحدد يوم 15 فبراير الجارى، موعدا لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين من محافظة المنوفية طبقا للأسماء الموجودة بالكشف المرفق، مشددا على إلتزام الجميع باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.