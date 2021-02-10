اليوم السابع
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تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستانى شمال العراق

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:13 م
تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستانى شمال العراق آليات عسكرية تركية
كتب سمير حسنى

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تواصل تركيا انتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية ، والاعتداء على سيادة الدول العربية، حيث أعلنت أنقرة قبل قليل إطلاق عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وعلى صعيد آخر، دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان، ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي"، وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسى، في الآونة الأخيرة إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.

تركيا

الاكراد

العراق

الجيش التركي

حزب العمال الكردستاني

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