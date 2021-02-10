اليوم السابع
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تحرير 1901 مخالفة مرورية وسحب 71 رخصة فى حملة مرورية بالقليوبية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:26 ص
تحرير 1901 مخالفة مرورية وسحب 71 رخصة فى حملة مرورية بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، ومدمنى المخدرات من السائقين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية على الطرق بالقليوبية خصوصا الطريق الدائرى والزراعى، حيث أسفرت  الحملة عن تحرير 1901 مخالفة مرورية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1901 مخالفة مرورية متنوعة، منها 700 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية، وسحب 71 رخصة قيادة وتسيير، منها 54 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و17 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير، كما تمكنت الحملة من تحرير 25 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 7 دراجة غير مرخصة، وتحرير 10 مخالفات ملصقات، و248 تصالحًا فوريًّا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًّا 37 ألفا و200  جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2400 جنيه مصالحات ومخالفة واحدة عكس الاتجاه.


مرور القليوبية

امن القليوبية

الطريق الزراعى

طريق شبرا بنها الحر

الطريق الاقليمى

مديرية امن القليوبية

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