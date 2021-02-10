تجميل حرم جامعة بورسعيد بمزهريات خضراء تفعيلا لمبادرة الرئيس.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهد الدكتور مجدى البنا عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد والوكلاء صباح اليوم الاربعاء تجميل مدخل وطرقات ومكاتب الكلية بنباتات خضراء طبيعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة والدكتورة مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور مجدى البنا خلال تصريحات صحفية أنه وضع شتلات خضراء داخل الكلية لتجميل حرم الكلية وزيادة المساحات الخضراء لنشر الوعى البيئي لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

واضاف ان اعضاء هيئة التدريس بالكلية قد ساهموا ودعموا بشكل كبير فى مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر". للحد من التلوث البيئي والمحافظة على المنظر الجمالي داخل حرم الكلية.