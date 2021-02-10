اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بنجلاديش: إعدام 8 مسلحين من جماعة إرهابية لارتكابهم جريمة قتل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:29 م
بنجلاديش: إعدام 8 مسلحين من جماعة إرهابية لارتكابهم جريمة قتل شرطة بنجلاديش - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة خاصة في العاصمة البنجلادشية "داكا" بإعدام ثمانية عناصر متشددة ينتمون لجماعة "إرهابية محظورة لارتكابهم حادث قتل بحق ناشر كتب تتعلق بالعلمانية والإلحاد في عام 2015.
ونطق قاضي المحكمة المكافحة للإرهاب - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم/الأربعاء/ - الأحكام في حضور ستة من المتهمين، فيما لا يزال اثنان آخران، من بينهما مسئول عسكري معزول، هاربان.
وقال القاضي، إن مدعي العموم تمكنوا من إثبات التهم الموجهة ضد جميع المتهمين الثمانية الذين اتخذوا إجراءات ضد مفكرين أحرار من أجل بلوغ هدف أكبر وهو زعزعة استقرار البلاد.
وكان العديد من المدونين والأجانب لقوا مصرعهم في عام 2015 على يد مسلحين مشتبه بهم، كما أكدت السلطات أنهم تمكنوا من تفكيك شبكة من المسلحين خلال حملة قمع واسعة النطاق نُفذت في أعقاب اعتداء وقع عام 2016 استهدف مقهى في العاصمة /داكا/ وأسفر آنذاك عن مصرع 22 شخصًا، من بينهم 17 أجنبيًا وخمسة من المهاجمين.
وكان "داعش" أعلن مسئوليته عن ارتكاب الاعتداءات، إلا أن حكومة بنجلادش أشارت إلى أن جماعات محلية تقف وراء تلك الحوادث وأصرت على أن التنظيم الإرهابي ليس له وجود في البلاد.

بنجلاديش

الإرهاب فى بنجلاديش

جماعة إرهابية

القضاء فى بنجلاديش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة