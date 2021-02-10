اليوم السابع
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بلدية القدس: زيارة المساجد ستمنع عن المسلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:00 ص
بلدية القدس: زيارة المساجد ستمنع عن المسلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا القدس
وكالات

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أكد رئيس بلدية القدس موشيه ليون، أن المسلمين سيمنعون من "زيارة المساجد والمدارس والفنادق منعا باتا إذا ظل أفراد مجتمعهم غير محصنين ضد فيروس كورونا"، وخلال اجتماع مع مسؤولين عرب محليين قال ليون: "إذا لم يرغبوا في تلقي اللقاح فلن يتم تطعيمهم، لكن لن يسمح لهم بدخول الفنادق ولن يسمح لهم بدخول المساجد ولا المدارس. وبعد ذلك سيقولون: لماذا لم تخبرنا؟".
 
وقال إن "اللذين يتم تطعيمهم يقدمون لأنفسهم معروفا ولا يقدمون لي معروفا"، معتبرا أن "أفراد المجتمع العربي يبدو أنهم غير مبالين باستراتيجية التطعيم الوطنية.. لذلك اقترح تطوير حوافز جديدة للمساعدة في تعزيز البرنامج"، وأضاف: "سيتعرضون للضغط قريبا عندما يعود الجميع إلى العمل وهم يجب أن يبقوا في منازلهم لأنهم لم يأخذوا اللقاح.. تذكروا ما أقوله لكم، من لم يتم تطعيمه لن يتمكن من العودة إلى روتينه الطبيعي".

القدس

فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

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