بلاغ من طبيب بمستشفى العريش العام بتعرضه للضرب من أقارب مريض

شمال سيناء ـ محمد حسين

قدم طبيب بمستشفى العريش العام بشمال سيناء، بلاغا بتعرضه للاعتداء عليه من مجموعة أشخاص أقارب مريض أثناء مناظرته لحالته بقسم الاستقبال، وحرر محضر بالواقعة برقم 3 أحوال قسم شرطة ثان العريش، كما قدم مذكرة لنقيب أطباء شمال سيناء ووزيرة الصحة بتفاصيل الواقعة .

وتضمن البلاغ المقدم من الدكتور أحمد زين العابدين أحمد، طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب بمستشفى العريش العام، أنه يوم الإثنين 7/2/2021 تعرض للإيذاء جراء اعتداء عليه بالضرب والسب والقذف أثناء قيامه بواجبه الطبي في أداء عمله بمستشفى العريش العام .

وتضمنت تفاصيل الواقعة كما جاء في البلاغ أن الطبيب كان يناظر حالة مريض برقم تردد 91 الساعة 4.30 عصرا بقسم العناية المركزة، بعد أن تم استدعائه لمناظرته بسبب التدهور المفاجئ بدرجات الوعى، وتبين أنه يعانى نزيف حاد داخل تجاويف المخ واستسقاء على المخ، وقام بإجراء التحاليل الطبية العاجلة المؤهلة لمدى استعداد الحالة لجاهزيتها، وحاجتها لإجراء جراحة عاجلة للمخ من عدمه، وأثناء وقوفه بجوار سرير المريض فوجئ بأقارب المريض يقومون بالتعدى عليه، وبحسب ما ذكره الطبيب أنه تعرض للضرب المبرح والمتواصل .

وأوضحت تفاصيل المذكرة المقدمة لنقابة اطباء شمال سيناء ووزيرة الصحة ان الطبيب يعمل بمستشفى العريش العام من 1/9/2021 فى تخصص الأمراض العصبية ثم تخصص جراحة المخ والأعصاب .