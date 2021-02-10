بدء موسم توريد بنجر السكر بكفر الشيخ والمحافظة تمتلك 25% من مساحات المزروعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن محافظة كفر الشيخ تمتلك 25% من مساحات المزروعة ببنجر السكر على مستوى محافظات مصر.

وقال أبو اليزيد، خلال جولة على مصنع الشركة في محافظة كفر الشيخ، أن الشركة تقوم بعدة خطوات لدعم المزارعين بداية من شراء أفضل أنواع التقاوي والدعم المادي للمزارع ومرورا بتوفير الميكنة الزراعية ونقل المحصول من المزارعين مجانا.

وأضاف رئيس الدلتا للسكر، أن ذلك بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، كذلك تتحمل الشركة تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.

وتابع أبو اليزيد، أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول بنجر السكر، ويتم تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن مصانع الشركة تستوعب 21 ألف طن بنجر يوميا ، بدلا من 14 ألف طن.

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا يقدر بـ 3.2 مليون طن، قائلا ، مصر تنتج 2.7 مليون طن سكر منها 1.7 مليون طن من بنجر السكر تنتجها الشركة، مشيراً إلى أنه يتم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في السكر ، حيث يتم إنتاج 90٪ من حجم الاستهلاك، ويتم استيراد 10٪ سكر خام يتم تكريره وإعادة تصنيعه في مصر.



بدء موسم توريد البنجر لمصنع السكر



مخزن البنجر (1)



مخزن البنجر



رئيس الشركة يحمل البنجر