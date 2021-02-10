بدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعى الموضعى عالى الدقة بمستشفيات المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، البدء الفعلي في تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعى عالي الدقة بمستشفيات جامعة المنوفية والوحيد من نوعه في الدلتا، وخامس جهاز بجمهورية مصر العربية ومزود بأحدث النظم والتقنيات الحديثة في علاج الأورام وبدء استقبال وعلاج المرضى من المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور محمود قورة، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه خلال الشهر الماضى بعد إفتتاح الوحدة تزامنا مع أعياد الجامعة، تم حضور الخبير الأجنبي لتدريب الأطقم الطبية والفنيين على تشغيل هذا الجهاز المتقدم والحديث علي مستوى العالم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أبو الفتوح، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب المنوفية، أنه تم إجراء أول جلسة علاج إشعاعى موضعى عالي الدقة المريضة تعانى من ورم بالرحم وتم إجراء جراحة استئصال الورم لها من أصل ثلاث جلسات، ويتم حساب عدد الجلسات بعد التصوير المقطعى المكان الورم وحساب جرعة العلاج الإشعاعي بناء عليه، ويختلف هذا الجهاز في العلاج عن سابقه بأنه يمكن إستخدامه في حالات الأورام المبكرة قبل التدخل الجراحى وتكون نتائجه إيجابية في كثير من الحالات.



طاقم التدريب على الجهاز