اليوم السابع
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بايدن يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ للحفاظ على منازل الأمريكيين خلال جائحة كورونا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:28 م
بايدن يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ للحفاظ على منازل الأمريكيين خلال جائحة كورونا الرئيس الأمريكى جو بايدن
ريهام عبد الله

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طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس، بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا ينبغى لأحد أن يفقد منزله خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اسمحوا لي أن أكون واضحًا: لا ينبغي لأحد أن يفقد منزله وسط هذا الوباء، يحتاج الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء والحبس بسبب الرهن العقارى، ولمساعدة ملايين الأمريكيين في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم".

جو بايدن
جو بايدن

 

وفى سياق متصل، التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن مجلس الشيوخ وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.

 

وأعطى مجلس النواب، الموافقة النهائية، على خطة الميزانية التى تضمنت خطة تحفيز الرئيس الأمريكى جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، ودفعها إلى الأمام بالإجماع حتى حال وجود معارضة من الجمهوريين حيث دفع الديمقراطيون إلى الأمام بخطط لبدء صياغة حزمة المساعدات خلال أيام وتسريعها فى مجلس النواب لإرسالها إلى الشيوخ بحلول نهاية الشهر.

 

كتبت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى رسالة إلى الديمقراطيين قبل فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون بهامش 219 إلى 209: "إن عملنا لسحق فيروس كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكى هو أمر عاجل وذو أولوية قصوى"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

 

كما أشار الرئيس جو بايدن، الذى تحدث قبل تصرف مجلس النواب مباشرة، إلى تقرير وظائف ضعيف فى تبرير استخدام أداة إجرائية للتغلب على معارضة الجمهوريون فى مجلس الشيوخ وتسريع تقديم المساعدة للعائلات والشركات ومقدمى الرعاية الصحية والحكومات المحلية.

 


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كورونا

الكونجرس

الرئيس الامريكى

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