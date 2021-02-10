بايدن يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ للحفاظ على منازل الأمريكيين خلال جائحة كورونا

ريهام عبد الله

طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس، بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا ينبغى لأحد أن يفقد منزله خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اسمحوا لي أن أكون واضحًا: لا ينبغي لأحد أن يفقد منزله وسط هذا الوباء، يحتاج الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء والحبس بسبب الرهن العقارى، ولمساعدة ملايين الأمريكيين في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم".



جو بايدن

وفى سياق متصل، التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن مجلس الشيوخ وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.