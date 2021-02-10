اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:32 ص
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انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب أعمال التجديد

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:00 ص
انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب أعمال التجديد إنقطاع المياه -
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة شرق الإسكندرية، وذلك نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بخط 1500 مم الناقل للمياه بمحطة المعمورة، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سوف يتم إعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد.

وكان المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، قد تابع أعمال إحلال وتجديد خط "12" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارىء.

 


شركة مياه الشرب بالإسكندرية

ضعف وانقطاع المياه

شرق الإسكندرية

محطة المعمورة

اليوم السابع بلس

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