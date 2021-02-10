انطلاق فعاليات دورى الأحياء السكنية بشمال سيناء غدا بحضور وزير الشباب

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق غدا الخميس فى مدينة العريش بشمال سيناء، فعاليات أنشطة رياضية ودورى الأحياء السكنية بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال علاء عطوة، مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة شمال سيناء، إنه مقرر أن تستمر الفعاليات لمدة يومين، وتتضمن فى يومها الأول عروضا وأنشطة رياضية لأندية الرواد والفتاة والمرأة والأيتام والمعاقين ومعرض لمنتجات الأندية والفتاة والمرأة، ومعرض فن تشكيلى، وألعاب مشروع البطل الأولمبي فى الملاكمة وتنس الطاولة وألعاب القوى بملاعب المدينة الشبابية .

ويعقب العروض والأنشطة لقاء لوزير الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية مع مدربين برنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وعرض فيلم تسجيلى للأنشطة الرياضية بشمال سيناء وعروض فنية لمراكز الفنون .

وفى اليوم الثانى تنفذ زيارة ميدانية للمنشأت الرياضية باستاد العريش وافتتاح دورى الأحياء السكنية بالصالة المغطاة ونهائى دورى مراكز الشباب .