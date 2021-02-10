النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة حارس ماكرون السابق لاستخدامه العنف ضد متظاهرين

كتب: أحمد علوى

طلبت نيابة العاصمة الفرنسية باريس محاكمة ألكسندر بينالا الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قضية استخدام العنف ضد متظاهرين في 1 مايو 2018 في العاصمة، وهي فضيحة وترت واحرجت الحكومة الفرنسية لأشهر عدة.

وظهر بينالا في مقطع فيديو يشارك في ذلك اليوم بتوقيف متظاهر بشكل عنيف.